Gazzetta: "Maignan-Theo-Leao: il Milan vende le stelle"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Maignan-Theo-Leao: il Milan vende le stelle". Da punti fermi e intoccabili, i tre big rossoneri non stanno rendendo come nelle scorse stagioni e così in via Aldo Rossi sono pronti ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno in estate. Ovviamente serviranno proposte importanti e irrinunciabili, ma nessuno dei tre ha la certezza che farà parte della rosa milanista del prossimo anno.

Maignan e Theo hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026, ma se il portiere ha già un accordo di massima per il rinnovo, per il terzino la trattativa sembra essere ormai arenata. Il destino di quest'ultimo sembra essere già scritto e tutto lascia presagire una sua cessione al termine di questa stagione. Leao ha una clausola da 175 milioni di euro che difficilmente qualcuno sarà disposto a pagare. Ma se dovesse comunque arrivare un'offerta importante anche lui potrebbe partire in estate.