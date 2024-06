Gazzetta - Man.United, contatto con gli agenti di Zirkzee. Ma gli inglesi non sembrano pronti a pagare i 40 milioni di clausola

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il Manchester United si sarebbe messo in contatto con gli agenti di Joshua Zirkzee, primo obiettivo del Milan per l'attacco, per chiedere informazioni. Il club inglese è interessato, ma non ha fatto proposte ufficiali e non pare pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria al Bologna.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8