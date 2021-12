Gazzetta - Mercato Milan: ecco le alternative a Botman per la difesa rossonera

Sven Botman è il primo obiettivo del Milan per la difesa, ma arrivare al centrale del Lille, che viene valutato 30 milioni di euro, non sarà affatto semplice. Per questo, i dirigenti rossoneri stanno valutando anche delle alternative, come per esempio Milenkovic della Fiorentina, Luiz Felipe della Lazio, Badiashile del Monaco e Omeragic dello Zurigo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.