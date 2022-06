Gazzetta - Mercato Milan, ieri incontro con la Roma: Florenzi resterà in rossonero, molto difficile Zaniolo

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto un incontro a Milano con Tiago Pinto, responsabile del mercato della Roma. Con lui, i due dirigenti rossoneri hanno parlato soprattutto di Alessandro Florenzi, che diventerà presto ufficialmente un giocatore di proprietà del Diavolo per circa due milioni di euro, ma il discorso è finito anche su Nicolò Zaniolo: il giovane attaccante esterno piace da tempo in via Aldo Rossi, ma per ora il Milan non si spinge oltre le manifestazioni di interesse viste le elevate pretese dei giallorossi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.