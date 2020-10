Gazzetta - Mercato Milan: la soluzione più probabile è che l'acquisto del difensore venga rimandato a gennaio

Il Milan cerca ormai da diverso tempo un difensore centrale, ma non è detto che lo compri da qui a lunedì, giorno di chiusura del mercato: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, al momento la soluzione più probabile è infatti che i rossoneri aspettino gennaio per rinforzare la loro retroguardia. Pioli dovrà quindi accontentarsi del ritorno in campo dopo la sosta di Romagnoli e del recupero sempre più vicino di Musacchio e Duarte.