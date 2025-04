Gazzetta: "Mike vede il derby. Maignan dimesso, ora è a riposo. Martedì aspetta il via per allenarsi"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Mike vede il derby. Maignan dimesso, ora è a riposo. Martedì aspetta il via per allenarsi". Il peggio è ormai alle spalle, ma non sono certamente mancati attimi di paura e precauzione dopo che Mike Maignan è rimasto a terra venerdì sera a Udine dopo il violento scontro con Alex Jimenez. Per fortuna il portiere francese sta bene e ieri è stato dimesso dall'ospedale dopo aver passato per precauzione la notte sotto osservazione.

Riposo assoluto fino a martedì

Maignan dovrà stare ora a riposo assoluto fino a martedì quando sono in programma dei controlli medici, dopo i quali dovrebbe ricevere il via libera per tornare ad allenarsi. Il portiere rossonero punta a tornare in campo in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro l'Inter in programma il 23 aprile, ma potrebbe rivedersi tra i pali della porta milanista già domenica prossima contro l'Atalanta a San Siro.