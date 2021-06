Gazzetta - Milan, Adli resta nel mirino ma l'affondo decisivo non è ancora partito

Amine Adli, talento offensivo classe 2000 del Tolosa, è da tempo nel mirino del Milan, che però non ha fatto ancora partire l'affondo decisivo per portarlo in rossonero. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole del presidente del club francese: "Ho provato a rinnovare il contratto di Adli, abbiamo avuto 12 o 13 incontri. Non ha voluto, e questo mi dispiace, anche se va sottolineato che si è comportato molto bene. Per ora ho ricevuto molte chiamate, ma nessuna offerta".