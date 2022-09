Gazzetta - Milan, alla fine Bakayoko è rimasto: quando ha deciso di andare via era ormai troppo tardi per la burocrazia

MilanNews.it

Tiemoué Bakayoko ci ha pensato a lungo, ma quando ha deciso di andare via e risolvere il suo contratto con il Milan ormai era troppo tardi per la burocrazia e quindi è rimasto a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il momento resta, ma alcuni mercati sono ancora aperti (su tutti Grecia e Turchia), quindi per un suo eventuale addio c'è ancora tempo.