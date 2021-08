Gazzetta - Milan, arriva Bakayoko: domani a Milano per le visite mediche

Bakayoko è in procinto di firmare con i rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il prestito del francese. Milan e Chelsea sono d’accordo sulla formula: l'operazione si farà, ma bisogna ancora definire la cifra da fissare per il riscatto. Nelle prossime conference call con i Blues, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi proveranno a limare qualcosa per offrire ulteriori garanzie al giocatore (più il costo sarà alla portata del Milan, più Bakayoko si sentirà sicuro di restare l'anno prossimo). Domani il centrocampista dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.