Gazzetta: "Milan, attacco a pezzi: Rebic espulso, salta la Fiorentina"

"Milan, attacco a pezzi: Rebic espulso, salta la Fiorentina": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il croato è stato espulso per proteste e quindi non ci sarà sicuramente domenica prossima contro i viola. Ibrahimovic è sulla via del recupero e spera di esserci già in Europa League contro il Manchester United, ma è altrettanto vero che difficilmente Zlatan potrà essere al top giovedì e poi ancora domenica pomeriggio contro la Fiorentina.