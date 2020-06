Negli ultimi giorni si parla molto del futuro di Ismael Bennacer, che è finito nel mirino di PSG e Manchester City: come riporta La Gazzetta dello Sport, il regista algerino sarà uno dei punti fermi da cui ripartirà Ralf Rangnick e per questo per il Milan è assolutamente incedibile. Solo un'offerta davvero indecente potrebbe far cambiare idea ai rossoneri.