Gazzetta - Milan, Bennacer verso il rinnovo. Il più soddisfatto? Sandro Tonali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer è sempre più vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con il Milan. La firma dell'algerino sarebbe ovviamente una grande soddisfazione per tutto l'ambiente rossonero, in particolare per Sandro Tonali che nei giorni scorsi ha dichiarato: "Mi auguro con tutto il bene del mondo che resti. Lo sa meglio di me perché è arrivato prima: sa che cosa significa giocare per il Milan e farlo a San Siro. Conosce il percorso che è stato fatto e quello che potremmo ancora fare in futuro, insieme". Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.