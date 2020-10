Gazzetta - Milan, buone notizie da Romagnoli: il capitano è recuperato per il derby

Da Milanello, arrivano ottime notizie per Pioli in merito alle condizioni di Alessio Romagnoli: il capitano rossonero ha infatti pienamente recuperato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori in questo avvio di stagione e sabato contro l'Inter sarà quindi regolarmente in campo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il centrale milanista ha giocato la partitella contro la Primavera e il test è stato superato.