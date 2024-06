Gazzetta: "Milan, c'è Fofana. Assalto prima dell'Europeo"

"Milan, c'è Fofana", titola la Gazzetta Sportiva in edicola oggi. I rossoneri si stanno muovendo in maniera concreta per Youssouf Fofana, giocatore che andrebbe a rinforzare la linea mediana di Paulo Fonseca, nuovo tecnico dei rossoneri. "Il primo passo lo ha fatto lui, ora tocca al Milan. Lui è Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco che i rossoneri hanno messo in cima alla lista dei preferiti per rinforzare la mediana, e nelle scorse ore è ufficialmente uscito allo scoperto, box to box da manuale: 'Ho ancora un anno di contratto con il Monaco - ha detto Fofana da Clairefontaine, dove è in ritiro con la nazionale francese -. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso'".

La valutazione, visto il contratto in scadenza, oscillerà tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma i rossoneri cercheranno di anticipare i tempi ed evitare eventuali aste. L'obiettivo è quello di evitare la corsa al giocatore dopo Euro 2024, in caso di esplosione durante gli europei in Germania il centrocampista potrebbe attirare l'attenzione di altri club, ma soprattutto il prezzo potrebbe subire un ritocco verso l'alto.