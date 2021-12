Gazzetta - Milan, caccia ad un difensore: l'opzione Caldara è la meno probabile

Prosegue la caccia del Milan sul mercato per trovare un difensore centrale da prendere a gennaio per sostituire l'infortunato Simon Kjaer, la cui stagione purtroppo è già finita. In queste ultime settimane, si è parlato spesso anche del possibile ritorno anticipato a Milanello dal prestito al Venezia di Mattia Caldara, ma, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, al momento questa è l'opzione meno probabile per diverse ragioni.