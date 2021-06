Gazzetta: "Milan, caccia in Spagna: biennale per Diaz e feeling con Firpo"

"Milan, caccia in Spagna: biennale per Diaz e feeling con Firpo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato dei rossoneri. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per trattenere a Milanello il giovane trequartista spagnolo, il quale questa volta potrebbe arrivare in prestito biennale, magari con obbligo di riscatto a fine percorso. Il Diavolo è sempre poi alla ricerca di un vice Theo Hernandez e in queste ore sarebbe tornato di moda il nome di Junior Firpo del Barcellona.