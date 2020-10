Hakan Calhanoglu si è fermato ieri in allenamento a causa di una distorsione alla caviglia sinistra: secondo La Gazzetta dello Sport, non si tratta per fortuna di un'infortunio grave per il fantasista turco, che sarà costretto a restare ai box tra i 7 e i 10 giorni. Domani contro il Celtic, spazio al suo posto a Brahim Diaz come trequartista.