Gazzetta - Milan, chi sostituirà Maignan? Tatarusanu resta la prima alternativa, ma Mirante è in netta risalita

Per rivedere in campo Mike Maignan servirà ancora un po' di tempo. Chi lo sostituirà nelle prossime partite? Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Ciprian Tatarusanu resta il vice designato, ma sono in netta risalita le quotazioni di Antonio Mirante, autore di una buona prestazione a Dubai nell'amichevole contro il Liverpool. L'amichevole di domani contro il PSV potrebbe chiarire la gerarchia.