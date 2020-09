Gazzetta - Milan, con la conferma di Rebic messo un altro punto fermo nella squadra

Anche la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Eintracht Francoforte per Rebic e Andrè Silva. Dopo la conferma ufficiale dei tedeschi per l'acquisizione del portoghese, nelle prossime ore avverrà anche quella del Milan per il croato con le cifre che verranno svelate. In questo senso la Fiorentina sarà spettatrice interessata in virtù di un accordo tra i Viola e i tedeschi. Con la conferma del croato il Milan conferma un altro punto fermo della squadra di Stefano Pioli.