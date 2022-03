Gazzetta - Milan, contro l'Empoli senza lo squalificato Theo: a sinistra Florenzi favorito su Ballo-Touré

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'ammonizione rimediata a Napoli, Theo Hernandez è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e quindi non potrà giocare sabato contro l'Empoli. Chi giocherà quindi come terzino sinistro? Secondo La Gazzetta dello Sport, in ballottaggio ci sono Alessandro Florenzi e Fodé Ballo-Touré, con il primo al momento favorito per partire dal primo minuto.