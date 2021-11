Gazzetta - Milan, da qui a Natale tante sfide cruciali e parecchia pressione

La prossima partita contro la Fiorentina sarà cruciale, come tante in questo periodo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan. Tutte le squadre si ritroveranno a dover spingere sui pedali da qui a Natale - osserva la rosea - ma i rossoneri si trovano in una situazione un po’ più complicata delle altre pretendenti allo scudetto. Il cammino europeo di Inter e Napoli, infatti, sarà decisamente più facile, mentre il Milan, dopo la trasferta di Firenze, dovrà andare a Madrid per sperare di restare in Champions o almeno conquistare il ripescaggio in Europa League. Nei prossimi mesi, dunque, la squadra di Pioli dovrà rispondere a varie sollecitazioni e pressioni.