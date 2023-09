Gazzetta - Milan, difficile il recupero di Kalulu: se non ce la fa giocherà Kjaer con Thiaw

Pierre Kalulu non è stato convocato dalla Francia ed è dunque rimasto ad allenarsi a Milanello. In una di queste sedute, il difensore del Milan ha riportato un problema muscolare la sua presenza in campo sabato nel derby contro l'Inter continua ad essere in dubbio. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo recupero appare piuttosto complicato: in caso di forfait, spazio a Simon Kjaer al fianco di Malick Thiaw (Tomori sarà assente per squalifica).