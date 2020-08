Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan e Gigio Donnarumma, che hanno la volontà comune di proseguire il loro rapporto, non hanno fretta per il rinnovo del giovane portiere milanista. In questo momento, il club di via Aldo Rossi ha altre priorità, in primis il prolungamento di contratto di Zlatan Ibrahimovic.