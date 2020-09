Gazzetta - Milan, Donnarumma sarà il capitano con lo Shamrock Rovers

Domani ufficialmente comincerà la stagione 2020/21 del Milan che, a Dublino, affronterà lo Shamrock Rovers. In una partita insidiosa e importante, Stefano Pioli schiererà la formazione migliore a disposizione e, in questo senso, non mancherà una delle colonne rossonere come Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere classe 99', secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, domani vestirà la fascia da capitano sia per l'assenza di Romagnoli sia perchè è il giocatore a disposizione con più presenze: ben 203 in rossonero.