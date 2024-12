Gazzetta - Milan, duro discorso di Ibrahimovic alla squadra: l'esonero di Fonseca è una sconfitta per tutti

Dopo il saluto di Paulo Fonseca alla squadra a Milanello, a prendere la parola con i giocatori del Milan è stato Zlatan Ibrahimovic, presente ieri nel Centro Sportivo rossonero insieme all'ad Furlani e al dt Moncada. Lo svedese, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ha pronunciato un duro discorso nel quale ha spiegato che l'esonero di Fonseca è una sconfitta per tutti, non solo del portoghese, e che serve un cambio di atteggiamento immediato perchè ora non ci sono alibi. Adesso tocca ai giocatori reagire e portare i risultati con il neo tecnico Sergio Conceiçao.

Questo il comunicato ufficiale di ieri del Milan: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".