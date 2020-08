Gazzetta - Milan e Inter su Milenkovic, ma Commisso non vuole cederlo

Sia Milan che Inter hanno messo gli occhi su Nikola Milenkovic per rinforzare il reparto dei difensori centrali, ma non sarà per nulla facile strapparlo alla Fiorentina: Rocco Commisso, numero uno del club viola, non vuole infatti cederlo e proporrà al giocatore di restare un altro anno e poi a giugno 2021, se gli porterà un'offerta da 45-50 milioni di euro, lo lascerà partire.