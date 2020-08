Gazzetta - Milan, finalmente Ibra: il rientro più atteso

Zlatan Ibrahimovic è sbarcato ieri sera a Linate ed è pronto a rimettere la maglia a cui si è legato di più in carriera. Per il Milan si tratta del rientro più atteso, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Con ogni probabilità. Lo svedese sceglierà l’11, il numero del primo biennio in rossonero, quando il Diavolo lottava per lo scudetto (e lo vinceva) e le porte della Champions si spalancavano senza fatica.