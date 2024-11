Gazzetta - Milan, Gabbia uscito con i crampi sabato sera ma ieri stava meglio

Sabato contro la Juventus, Matteo Gabbia è stato sostituito all'83' da Strahnja Pavlovic a causa dei crampi (non giocava una partita ufficiale dal 22 ottobre contro il Club Brugge in Champions League). Per fortuna già ieri stava meglio e quindi non dovrebbero esserci problemi in vista della sfida di domani in casa dello Slovan Bratislava. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it