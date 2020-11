Gazzetta - Milan, i numeri strepitosi e i record di Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport riporta alcuni numeri che evidenziano l'unicità di Ibrahimovic, un campione in grado di "sfidare le leggi dell’invecchiamento". Lo svedese ha segnato 20 gol in 29 presenze complessive da gennaio ad oggi, con una media di una rete ogni 110 minuti. Ma non solo: nell’ultimo derby Ibra è diventato il marcatore più anziano nella storia della stracittadina di Milano; contro il Parma ha giocato la partita numero 100 in rossonero, risultando il giocatore del Milan con più gol (62) in tutte le competizioni dal 2010; ha chiuso l’ultima Serie A in qualità di calciatore con più reti (167) dopo i 30 anni nei cinque principali campionati europei a partire dal 2000; con lui la squadra di Pioli è passata da una media di 1.4 punti e 1.2 gol a partita a, rispettivamente, 2.1 e 2.2; dopo l’ultimo match col Verona è diventato il primo giocatore del Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive in A nell’era dei tre punti a vittoria.