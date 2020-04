Gazzetta - Milan, Ibra deluso e amareggiato per quello che è successo nel club rossonero

Qualche settimana fa, Zvonimir Boban è stato licenziato e a fine stagione anche Paolo Maldini dovrebbe dire addio al Milan. Si tratta di coloro che hanno voluto fortemente riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero a gennaio: lo svedese, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, è molto deluso e amareggiato per quello che sta succedendo nel club di via Aldo Rossi e per questo avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto.