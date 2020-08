Gazzetta - Milan-Ibra: l'attesa è paziente, ma non può essere infinita

Il Milan ha formulato da tempo la sua offerta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma per ora la riposta dello svedese non è ancora arrivata. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi restano in paziente attesa, ma ovviamente non possono aspettare all'infinito visto che all'inizio della nuova stagione manca poco più di un mese e il mercato milanista non può sbloccrsi senza conoscere il futuro di Ibra.