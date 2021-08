Gazzetta - Milan, Ibra scalpita: lunedì possibile ritorno al lavoro sul campo

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare duramente in palestra e in piscina, ma non vede l'ora di tornare ad allenarsi su un campo da calcio. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, l’idea è che lo svedese esca finalmente a correre sull’erba dei campi di Milanello nella giornata di lunedì o comunque all’inizio della prossima settimana.