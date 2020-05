Gazzetta - Milan, Ibrahimovic è disposto a rientrare in Italia

Ibrahimovic è pronto a rientrare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se dipendesse soltanto da lui rimarrebbe ancora un po’ in Svezia, ma la disponibilità a tornare a Milano risulta sia stata data. Una volta rientrato, Zlatan, oltre a sottoporsi ai controlli medici previsti dal protocollo, dovrà osservare i quattordici giorni di isolamento domiciliare obbligatori per coloro che arrivano in dall’estero.