Gazzetta - Milan, il punto sugli infortunati: Loftus dovrebbe recuperare per la Supercoppa, in dubbio Leao e Musah

Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello alla vigilia della sfida di stasera contro la Roma, Paulo Fonseca ha fatto il punto sui giocatori infortunati: "Mi aspettavo che potessimo avere Pulisic. Sta bene ma in questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, che è un altro. Non si è allenato con noi. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Non per il problema precedente ma per questo nuovo che è sopraggiunto. Loftus sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata sta bene, è pronto per giocare. Bennacer sta bene, è molto motivato: non ha la condizione fisica per fare i 90 minuti, ma è pronto per giocare e giocherà. Sono sicuro che giocherà. Musah e Leao sono più in ritardo, nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori (sorride, ndr)".

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio contro la Juventus, Fonseca dovrebbe riavere a disposizione Ruben Loftus-Cheek, mentre restano in dubbio sia Rafael Leao che Yunus Musah. Il Milan partirà per l'Arabia Saudita martedì pomeriggio e la speranza è che sull'aereo ci siano anche il portoghese e l'americano. Sicuramente out per la Supercoppa Alessandro Florenzi e Noah Okafor.