Gazzetta - Milan, in risalita le quotazioni di Pioli per la prossima stagione

Negli ultimi mesi, si è parlato parecchio del possibile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan della prossima stagione. Sembrava ormai tutto fatto, ma ora lo sbarco a Milanello del tedesco non è più così certo e per questo, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono in risalita le quotazioni di Stefano Pioli che potrebbe quindi essere confermato alla guida dei rossoneri anche nell'annata 2020-2021.