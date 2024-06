Gazzetta - Milan, in settimana incontro con l'Atalanta per CDK: il futuro del belga sarà a Bergamo

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno al Milan di Charles De Ketelaere in quanto l'Atalanta avrebbe voluto uno sconto sulla cifra del riscatto da 22 milioni di euro più bonus. In realtà, secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del belga a Bergamo, a meno di clamorose sorprese, non è in dubbio: in settimana i due club si vedranno per discutere non tanto sulla cifra del riscatto, ma su dettagli come bonus, commissioni e percentuale sulla rivendita.

Un anno fa, dopo una prima stagione al Milan molto deludente, De Ketelaere era passato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta dove si è ritrovato sotto la guida di Gasperini. Questo l'accordo che era stato trovato tra rossoneri e nerazzurri: prestito oneroso da tre milioni di euro più riscatto fino a 22 milioni, il 10% della futura rivendita e due milioni di bonus.