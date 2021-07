Gazzetta: "Milan-Kessie, sfondato il muro dei 6 milioni per il rinnovo"

"Milan-Kessie, sfondato il muro dei 6 milioni per il rinnovo", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Non ci sono firme, non ci sono (per il momento) accordi, ma è tornato il sereno, ammesso che mai ci fosse stata burrasca. Kessié vuole restare a lungo anche nel Milan, e a giudicare dall’incontro di ieri le sue parole hanno lasciato il segno. Dai due milioni e duecentomila euro attuali, il leader del centrocampo di Pioli passerebbe a sei milioni e oltre: l’ultima offerta del Milan era di cinque milioni e mezzo, ma i rossoneri si sono abituati ormai all’idea di andare anche oltre, con un gioco di bonus. Gli umori dopo il meeting bolognese sono tutti positivi. Si parlava giorni fa di un biennale, probabilmente ci sarà un’altra virata verso un contratto più lungo, perché il Milan non può perdere un altro pezzo importante.