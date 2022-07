Gazzetta - Milan, Kjaer vicino al ritorno in campo: potrebbe rientrare il 27 luglio contro il Wolfsberger

MilanNews.it

Simon Kjaer si sta allenando in gruppo fin dal primo giorno di preparazione, ma per il momento non è ancora tornato in campo in una partita vera e propria: il danese ha infatti saltato il test a Milanello contro il Lemine Almenno e l'amichevole contro il Colonia. Non dovrebbe esserci nemmeno sabato in Ungheria contro il Zte, mentre il suo ritorno in campo potrebbe avvenire il 27 luglio contro gli austriaci del Wolfsberger. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.