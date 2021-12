Gazzetta - Milan, l'idea di Pioli: piazzare uno scatto Scudetto

Il Milan affronta in casa la Salernitana ultima in classifica. Sulla carta, a questo giro, è Pioli il più indicato a piazzare uno scatto da scudetto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono trascorrere la domenica in testa, anche se il favore di calendario è compensato dall’emergenza, viste le numerose assenze (l'ultima è quella di Kjaer). Le scelte di Pioli per la partita di oggi non sono semplici, visto l'incombere della sfida decisiva con il Liverpool. Facile che Ibra riposi e giochi Pellegri. Insomma, l'obiettivo è vincere calibrando fatica e rischi.