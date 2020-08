Gazzetta - Milan, la firma di Ibra tarda ad arrivare ma il club rossonero è tranquillo

Da tempo ormai il Milan è in trattativa con Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma la firma dello svedese, nonostante l'ottimismo che c'è in via Aldo Rossi, tarda ancora ad arrivare. Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi sono comunque abbastanza tranquilli perchè contano sulla voglia di restare di Ibra e sul fatto che solo il Milan può offrirgli un ruolo così centrale in una squadra importante.