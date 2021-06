Gazzetta - Milan, la Juve è interessata a Tonali: piace ad Allegri

Il dialogo tra Milan e Brescia per il riscatto di Tonali prosegue. I rossoneri vogliono trattenere il centrocampista, ma non sono ancora riusciti a strappare il sì definitivo di Cellino. E spunta la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri, che lo prenderebbe volentieri in prestito in bianconero, se il dialogo col Milan finisse davvero nel nulla. Al momento, comunque, è solo un’ipotesi.