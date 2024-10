Gazzetta - Milan, la prima volta di Camarda in Champions: ecco i record che può battere

Per la prima volta nella sua giovanissima carriera, Francesco Camarda sarà stasera nella distinta di una partita di Champions League: viste le assenze di Abraham e Jovic e con il solo Morata a disposizione, Paulo Fonseca ha infatti deciso di convocare il numero 9 del Milan Futuro per la sfida casalinga contro il Club Brugge (calcio d'inizio alle 18.45). Se dovesse entrare in campo, Camarda (16 anni e 226 giorni) diventerebbe il più giovane giocatore della storia rossonera ad aver debuttato nell'Europa nobile, il settimo in assoluto nelle cronache di Champions, il primo italiano (il record adesso appartiene a Kean che esordi con la Juventus a 16 anni e 267 giorni).

Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il giovane attaccante rossonero potrebbe battere anche un altro record: se dovesse segnare, infatti, diventerebbe il marcatore più giovane di sempre (l'attuale primato spetta ad di Ansu Fati, in gol contro l'Inter a San Siro con la maglia del Barcellona il 10 dicembre 2019 a 17 anni e 40 giorni).