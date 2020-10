Gazzetta - Milan, la probabile formazione rossonera contro il Celtic: Brahim per Calha e Tonali per Bennacer

Domani sera contro il Celtic, nel primo match per il girone di Europa League, Stefano Pioli confermerà in gran parte la formazione scesa in campo dal primo minuto nel derby, anche se ci saranno due novità importanti: Brahim Diaz prenderà il posto dell'infortunato Calhanoglu, mentre in mezzo al campo Tonali darà un po' di riposo a Bennacer. Ecco, quindi, il probabile 11 rossonero secondo La Gazzetta dello Sport: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.