Gazzetta - Milan, Leao vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Parma

Rafael Leao ha saltato le ultime cinque partite del Milan a causa di un prblema muscolare rimediato qualche settimana fa in nazionale, ma ora è vicino al ritorno in campo: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri il portoghese ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo e quindi potrebbe essere convocato già domenica per il match casalingo dei rossoneri contro il Parma.