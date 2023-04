Gazzetta - Milan-Napoli, San Siro sarà tutto esaurito: l'incasso supererà gli 8 milioni di euro

MilanNews.it

Questa sera per Milan-Napoli ci sarà ovviamente il pubblico delle grandi occasioni, con lo stadio di San Siro che registrerà ancora una volta il tutto esaurito con circa 75 mila spettatori. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'incasso supererà gli 8 milioni di euro (secondo incasso più alto di sempre dopo l’andata degli ottavi contro il Tottenham quando fu di oltre 9 milioni e 133 mila euro).