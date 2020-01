Gazzetta - Milan, nessun offerta per Paquetà: da scartare le opzioni PSG e ritorno in Brasile

Lucas Paquetà non è sereno e vorrebbe cambiare aria, ma al momento al Milan non sono arrivate offerte concrete. E non è detto neppure che arrivino in questi ultimi giorni di mercato: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'opzione PSG è ormai da scartare, così come quella del suo possibile ritorno al Flamengo o in qualche altra squadra brasiliana. I rossoneri sperano che possano aprirsi nuove strade nei prossimi giorni.