Gazzetta - Milan, nessuna certezza sui tempi di recupero di Maignan. A Salerno gioca Tatarusanu

© foto di www.imagephotoagency.it

Purtroppo non ci sono certezze su quando Mike Maignan potrà tornare in campo. La conferma è arriva anche ieri da Stefano Pioli che in conferenza stampa ha dichiarato: "Quando sarà pronto? Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. La cicatrice non è ancora a posto e non possiamo rischiare". Oggi contro la Salernitana, nel primo match ufficiale del 2023 del Milan, in porta ci sarà Ciprian Tatarusanu. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.