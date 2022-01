Gazzetta - Milan, oggi Lazetic atteso a Milanello: primo allenamento con la squadra e con il suo idolo Ibra

Oggi Marko Lazetic, neo acquisto rossonero, è atteso a Milanello dove con ogni probabilità svolgerà anche il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra agli ordini di mister Stefano Pioli. Per il giovanissimo centravanti serbo, che qualche giorno fa ha compiuto 18 anni, sarà la grande occasione anche per incontrare e lavorare con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic: come rivela stamattina La Gazzetta dello Sport, nel suo armadietto alla Stella Rossa, Lazetic aveva attaccata una figurina dello svedese in maglia rossonera.