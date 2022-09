Gazzetta: "Milan, orchestra d'Europa. Acuto Champions: il Diavolo ci prova con il coro di Pioli e il solista Leao"

MilanNews.it

"Milan, orchestra d'Europa. Acuto Champions: il Diavolo ci prova con il coro di Pioli e il solista Leao": titola così La Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio in Europa di stasera dei rossoneri sul campo del Salisburgo. Vietato steccare per il Diavolo che in avanti si affida ancora al portoghese e ad Olivier Giroud, entrambi in gol sabato nel derby vinto in rimonta contro l'Inter.