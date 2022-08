Gazzetta - Milan, Origi è recuperato: il belga è pronto per giocare uno spezzone contro l'Udinese

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Divock Origi è finalmente recuperato: ieri il centravanti belga ha fatto tutto l'allenamento in gruppo (partitella compresa) e quindi corre verso la prima convocazione in rossonero per il match di sabato contro l'Udinese. L'ex Liverpool, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, partirà inizialmente dalla pancina ed è pronto per giocare uno spezzone della sfida contro i friulani.